Argentina: web designer acquista dominio di Google Argentina per 3 $

12:57 – Un web designer di 30 anni è riuscito ad acquistare il nome di domino di Google Argentina per “270 Pesos (£ 2,08 / $ 2,90)“, scrive BBC. Il designer ha acquistato “Google.com.ar attraverso un normale procedimento legale“, senza pensare di riuscire a completare il procedimento. Il giovane stava progettando un sito web per un cliente, quando notò il disservizio della piattaforma, durato circa due ore. Attraverso il “Network Information Center Argentina (NIC), l’organizzazione responsabile della gestione dei domini del codice paese .ar.” l’uomo ha controllato la libertà del dominio di Google Argentina, ha seguito i passaggi e ne ha acquisito sorprendentemente la proprietà al ricevimento della fattura di acquisto. Dopo vari momenti di sconcerto, il web designer si è accorto che lui era realmente diventato il legale proprietario del dominio. Ancora non è chiara la causa del malfunzionamento che Google ha subito riguardo al proprio dominio dell’Argentina. Fortunatamente Google ha prontamente notato e risolto il problema, inoltre, avendo compreso la situazione, ha deciso di non intraprendere azioni legali contro il web designer, il quale ha dichiarato di essere “sollevato di non essersi messo nei guai“. (cit. BBC)

SM