Ferrara. Anziana in difficoltà, i Poliziotti le pagano la spesa

Gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un supermercato cittadino, in quanto una donna anziana che aveva prelevato beni di prima necessità alimentari dichiarava di non aver il denaro per pagare. L’anziana con un filo di voce strozzato dal pianto riferiva agli Agenti di essere in difficoltà economica, di mangiare poco e che per lei era materialmente impossibile pagare. Gli Agenti vista la situazione hanno pensato loro di saldare il piccolo conto, e segnalare ai servizi sociale la situazione.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/1354608e91a75f14a809021753