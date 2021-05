Economia, Musk: Tesla non accetterà Bitcoin per alto impatto ambientale

13:32 – Un semplice tweet di Elon Musk ha fatto precipitare i Bitcoin, la più grande valuta digitale al mondo per capitalizzazione di mercato, di quasi l’8%. Su Twitter, Elon Musk scrive: “Tesla ha sospeso gli acquisti di veicoli utilizzando Bitcoin. Siamo preoccupati per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi combustibile. La criptovaluta è una buona idea a molti livelli e crediamo che abbia un futuro promettente, ma questo non può avere un grande costo per l’ambiente. Tesla non sarà disponibile per nessun Bitcoin e intendiamo usarlo per le transazioni non appena l’estrazione transiterà guardando altre criptovalute che utilizzano <1% dell’energia / transazione di Bitcoin“. Elon Musk è un accanito sostenitore delle criptovalute, infatti “ha ispirato grandi oscillazioni di mercato nei prezzi delle monete digitali, inclusi Bitcoin e Dogecoin“, scrive AL-JAZEERA. Malauguratamente, l’estrazione della criptovaluta ha un notevole impatto sull’ambiente, secondo gli attivisti, infatti “le piattaforme minerarie che comprendono potenti computer – a volte migliaia di loro lavorano all’unisono – corrono per verificare le transazioni Bitcoin per vincere nuove monete“. (cit. AL-JAZEERA)

SM