Lux Area Center “Artigiani in mostra” Fashion Edition nella Coffee House di Palazzo Colonna il 22 e 23 Maggio 2021

Dopo l’enorme successo dello scorso aprile il Lux Area Center torna straordinariamente a grandissima richiesta con il format “Artigiani in Mostra” in collaborazione con Officine Creative Market. Il 22 e 23 maggio 2021 nella Coffee House di Palazzo Colonna si terrà l’esposizione di alto artigianato valorizzata dalla presenza della mostra dei fiocchi e velette appartenuti alla Famiglia Toscanini ricevuti in dono lo scorso anno dallo stilista Vittorio Camaiani. La location settecentesca situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi dalla centralissima Piazza Venezia, ospiterà ben venti artigiani provenienti da ogni parte d’Italia. Sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 dalle 11,00 alle 19,30 sarà possibile acquistare articoli di selezionati creativi di alto artigianato italiano in un contesto davvero unico ed esclusivo, straordinariamente aperto al pubblico con accesso gratuito per l’occasione in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid 19. LUX AREA CENTER vi invita a visitare il Summer Market, lo Showroom estivo dedicato allo shopping artigianale di moda, bijoux, accessori, complementi di arredo. Nel week end di shopping di maggio sarà possibile trovare esclusivi ed originali articoli moda uomo/donna selezionati per il pubblico da alcuni noti brand di artigianato italiano. Tra i creativi in mostra: dalle passerelle di alta moda Vittorio Camaiani. Lo stilista porterà a Palazzo Colonna la sua ultima collezione estiva ispirata ai fiocchi appartenuti alla Famiglia Toscanini. Proprio una parte di velette e fiocchi di Wally Toscanini e della figlia Emanuela di Castelbarco saranno in esposizione al piano superiore della location. Il fiocco, motivo ispiratore della couture estiva 2021 di Camaiani, è legato ad una narrazione emblema di eleganza. Un accessorio originale che diventa abito e viene tratteggiato su casacche di lino. Il fiocco si appoggia sulle spalle di abitini a trapezio, viene ricamato sulle giacche per unire fiori, animali e pannelli di tessuti diversi o si ritrova nei soprabiti di tessuti jaquard che si legano a fiocco. Il fiocco ritorna capo di questa collezione giocosa dominata da una palette cromatica caleidoscopica che spazia dai colori di terra al verde smeraldo, dai gialli, ai fucsia ai blu. I tessuti vanno dal lino al piquet, ai taffetà, all’organza in seta jaquard, al batik. La Marchesa Arianna Incisa Di Camerana con il suo brand Le Streghette Handbags proporrà invece le ricercate borse in crochet e manico di bambù lavorate a mano, di grande tendenza per la prossima stagione estiva. Ad allietare l’esposizione moda ci saranno anche gli splendidi ed originali dipinti dello stilista Massimo Bomba dedicati ad allegorie femminili e personaggi storici. Antica Calzoleria Reale interverrà con la nuova collezione primaverile delle amatissime scarpe maschili stile inglese realizzate interamente in Italia e con gli occhiali glamour uomo/donna Meller. Per il settore dei gioielli ci sarà Capim d’Oro. Il brand prende vita da un’attenta ricerca del materiale e dall’incontro dello stile Made in Italy, nasce così un giovane marchio di gioielli in oro vegetale. Il marchio inizia a compiere i suoi primi passi nel 2011, importando dal Brasile il capim dourado già lavorato. Ed ancora gioielli con Forme Handcraft di Stefania Sciaquatori, collezioni dal design originale e ricercato per ogni stile di donna. Tra le novità estive Mate Jewels, giovane brand di gioielli delle sorelle romane Martina e Teodora Bernardini. Massimiliano Caterini, artigiano del bijoux, proporrà le sue contemporanee creazioni in ottone, metallo e rame. In esclusiva al Lux Area Center torneranno i richiestissimi complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa. Francesca Salvati Gioielli proporrà la magia di un sogno che ricorda il passar del tempo, gioielli composti da elementi naturali. Agua Jewels il nuovo brand di bijoux di Barbara Florenzano, prende il nome dal suono dolce di ciò che scorre, del divenire. Malachica propone felpe e t-shirt glam rock. Ed ancora le rinomate borse Le Cose di Thea, realizzate artigianalmente con preziosi tessuti di alta moda, accessori divenuti ormai un must tra le socialitè romane. Sarà presente anche Mariarosaria Venditto Fashion designer con i suoi preziosi capi realizzati artigianalmente, dedicati alla Primavera/Estate 2021. Eire Mota, nota fashion expert italo- brasiliana, interverrà per dei consigli sugli outfit da indossare questa primavera/estate e con i suoi splendidi abiti coloratissimi e sensuali. Non solo abbigliamento, ma anche uno sguardo al benessere con le tisane SaiTè aromi creativi equi bio e sostenibili. Tra le new entry Luxonskin, i cosmetici di lusso creati con il metodo TSR (Total Skin Regeneration) con ingredienti italiani e principi attivi di altissima qualità e formulazioni esclusive. Non ci sarà solo lo shopping, ma anche uno sguardo alla solidarietà, in particolare verso i nostri fedeli amici a quattro zampe. Interverrà infatti Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. In un’atmosfera salottiera e informale, nel pieno rispetto delle normative anti covid-19, con ingressi scaglionati e distanziati si potrà vivere un’esperienza di shopping davvero esclusiva in uno dei più bei palazzi storici italiani. Mai come quest’anno è importante sostenere il nostro Made in Italy fortemente provato dalla crisi economica e sanitaria. “Artigiani in mostra” di Lux Area Center mira a valorizzare proprio le realtà moda nazionali di assoluto prestigio. L’esposizione dei designers sarà valorizzata dalla bellezza architettonica e scenografica di Palazzo Colonna, tra le residenze artistiche e storiche più importanti del nostro patrimonio italiano. Officine Creative Roma, da anni, si conferma essere leader per l’organizzazione delle vendite moda in contesti particolari e prestigiosi. Tra i partner dell’iniziativa: Mood Style 2018, che nasce da tanti anni di ricerca, studio e viaggi nel mondo dell’arte dei gioielli e delle eccellenze italiane, la birra artigianale Gilac, All Com scenografia e servizi tecnici, Vivi Make up per il trucco, Compagnia della Bellezza per l’hairstylist.