Covid. 4.717 nuovi casi su 286.603 test, positività scende all’1,6%, 125 decessi e meno 39 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 22 mag. – Con 4.717 nuovi contagi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 286.603 tamponi effettuati, in Italia il tasso di positività scende all’1,6% dopo l’1,9% di ieri (5.218 contagi su 269.744 tamponi). Da ieri in Italia ci sono stati 125 morti per covid, ieri i decessi erano stati 218. Nuovo calo delle terapie intensive causa covid in Italia: -39 nelle ultime ventiquattro ore. Adesso sono 1.430 i posti occupati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute.