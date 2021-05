(DIRE) Roma, 31 Mag. – Sono 1.820 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 86.977 tamponi effettuati per un tasso di positività del 2,1%. Sono 1.033, 28 meno di ieri, le terapie intensive per coronavirus occupate in Italia. Sono 82 i decessi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto emerge dal quotidiano aggiornamento sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute.