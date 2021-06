Genova, cade da tre metri d’altezza. Giardiniere soccorso dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Rapallo sono intervenuti a Portofino per soccorrere un giardiniere caduto sulla tettoia della veranda da circa tre metri d’altezza. Il fatto è accaduto questa mattina in una villa della cittadina ligure e la dinamica è ancora da chiarire. L’uomo lamentava forti dolori alla schiena e difficoltà a muoversi così che è stato deciso di far intervenire l’elicottero Drago VF per il suo trasporto all’ospedale San Martino. Sul posto anche la Croce Verde di Santa Margherita.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72613