Firenze. “Crack-drive” alla stazione Leopolda: pusher consegna droga al cliente direttamente in auto. Denunciato

Durante i controlli in zona del Commissariato di Rifredi, gli agenti hanno recuperato anche una costosa montain-bike di sospetta provenienza furtiva Ore 16.30, via Gabbugiani nei pressi della stazione Leopolda, un’autovettura si avvicina in strada ad un cittadino straniero, l’automobilista apre lo sportello e il pusher di turno gli passa una piccola dose di crack – 0,27 grammi – in cambio di 8 euro. È la scena alla quale ha assistito ieri pomeriggio la Polizia di Stato impegnata in zona in uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Rifredi sono subito intervenuti fermando pusher e cliente, quest’ultimo, un cittadino italiano di 33 anni, segnalato quale assuntore di droghe. Lo spacciatore, un cittadino senegalese di 34 anni, è stato invece denunciato.

Durante i controlli, i poliziotti hanno anche fermato un altro cittadino straniero, questa volta in sella ad una montain-bike di sospetta provenienza furtiva e del valore commerciale che supera il migliaio d’euro. L’uomo, un cittadino senegalese di 31 anni, al momento è stato denunciato per ricettazione mentre la Polizia è ora a lavoro per rintracciare l’eventuale legittimo proprietario del velocipede sequestrato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/144460bb6338c59ed416826177