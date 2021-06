Cornovaglia, “Mount Recyclemore”: scultura di rifiuti elettronici raffigura leader G7

11:04 – La Cornovaglia in vista del G7 ha fatto realizzare dall’artista Joe Rush una scultura simile al Monte Rushmore, in cui sono raffigurati i volti dei leader che parteciperanno al vertice che si terrà tra l’11 e il 13 Giugno 2021. La scultura, intitolata “Mount Recyclemore”, è stata realizzata con rifiuti elettronici per evidenziarne i danni sul Pianeta, una richiesta per costruire i dispositivi elettronici più riutilizzabili o riciclabili. BBC scrive che “secondo un rapporto delle Nazioni Unite , nel 2019 sono stati generati più di 53 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici in tutto il mondo, oltre 9 milioni di tonnellate in più rispetto a cinque anni prima“. Il Primo Ministro britannico Boris Johnson, il Primo Ministro giapponese Yoshihide Suga, il Presidente francese Emmanuel Macron, il Primo Ministro italiano Mario Draghi, il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, il Cancelliere Tedesco Angela Merkel e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno avuto l’onore di essere scolpiti sul Monte di rifiuti elettronici. La posizione scelta non è stata casuale, infatti il Monte deve essere sorvolato per raggiungere il summit che si terrà al Carbis Bay Hotel, “nella speranza che le persone raffigurate se ne accorgessero“. La scultura vuole stimolare i leader mondiali a prendere atto della grande quantità dei rifiuti elettronici prodotti sul Pianeta, al fine di avviare dei dialoghi che portino ad una concreta soluzione del problema. (cit. BBC)

SM