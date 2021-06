Coronavirus, Francia in riapertura: coprifuoco alle 23 e sì ristorazione al chiuso

10:47 – Anche la Francia sta allentando le misure di restrizione anti-Covid, infatti da questa sera il coprifuoco è slittato alle 23 e i ristoranti potranno accogliere i clienti anche al chiuso. Presto riapriranno anche palestre e piscine che sono state chiuse dal 29 Ottobre 2021 per limitare la diffusione del Coronavirus. La Francia, in particolar modo Parigi, è stata invasa da tavolini all’aperto, quando tre settimane fa è stato dato il via libera al servizio ristorazione esclusivamente all’aperto. Dunque i ristoratori hanno occupato marciapiedi e strade per poter servire i propri affezionati clienti. Da oggi i ristoranti potranno servire al chiuso al 50% della capacità. ANSA scrive che è “Attesa anche per la ripresa del lavoro in presenza e dell’accesso alle mense scolastiche e aziendali, mentre c’è la conferma che il 21 giugno si terrà la Festa della Musica, anche se saranno vietati i miniconcerti nei bar e nei caffè oltre agli assembramenti nelle strade“. (cit.ANSA)

SM