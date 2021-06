Covid. Rt stabile a 0,68, continua calo incidenza in tutte le regioni

(DIRE) Roma, 11 Giu. – “Nel periodo compreso dal 19 maggio all’1 giugno 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,68 (range 0,67- 0,69), stabile rispetto alla settimana precedente, e sotto l’uno anche nel limite superiore”. È quanto si legge nella bozza dell’ultimo monitoraggio settimanale sul Covid dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. “Continua il calo nell’incidenza settimanale (26 per 100.000 abitanti (31/05/2021-06/06/2021) vs 36 per 100.000 abitanti (24/05/2021-30/05/2021)- si legge ancora nella bozza- L’incidenza scende in tutte le regioni/PPAA ed è sotto il valore di 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio”. La campagna vaccinale progredisce dunque “velocemente” e l’incidenza è a un livello “che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi”, conclude il monitoraggio. (Cds/ Dire) 10:40 11-06-21