Roma. Salvini: Una cittadella di sport, cultura, trasformazione rifiuti

(DIRE) Roma, 11 Giu. – “Io penso a un investimento di almeno un miliardo di euro per una cittadella dell’ambiente e della sostenibilità che, come a Copenaghen, metta vicino un impianto ultramoderno di trasformazione in energia di rifiuti e una cittadella dello sport e una della cultura. Ambiente, sport e cultura vicini”. Lo propone Matteo Salvini, durante la presentazione del ticket Michetti-Matone per Roma. “Vogliamo trasformare in cinque anni Roma da capitale del degrado a capitale green europea, sarà la vittoria più bella verso gli ambientalisti a chiacchiere di Pd e Cinquestelle”, conclude. (Anb/ Dire) 11:54 11-06-21