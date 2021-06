Ancona, in fiamme un silos pieno di segatura a Polverigi

Questa mattina è andato in fiamme un silos pieno di segatura in una ditta di lavorazione del legno. Il fatto è accaduto intorno alle 8:30 a Polverigi, in via dell’Industria. Al momento dell’incidente vi erano già operai al lavoro ma, fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte. Sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco dalla sede centrale e dal distaccamento di Osimo che hanno abbassato le temperatura all’interno del silos monitorando la situazione con la termocamera.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72869