(DIRE) Roma, 17 giu. – Sono 1.325 i nuovi casi di Covid in Italia, per 200.315 test tra molecolari e antigenici e 37 decessi. Il tasso di positività è allo 0,6%, 24 ore fa era allo 0,7%. Ieri i casi erano stati 1.400 per 203.173 tamponi e 52 morti. Sono 444 i ricoverati in terapia intensiva in Italia per Covid, 27 in meno rispetto a ieri. E ammontano a 2.888 i ricoveri ordinari, 176 in meno nelle ultime 24 ore. (Uct/ Dire) 18:21 17-06-2