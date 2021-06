Covid. Sardegna in zona verde, Solinas: Risultato straordinario

(DIRE) Cagliari, 17 Giu. – “Un risultato straordinario che certifica una volta di più e a livello internazionale gli importanti risultati ottenuti nell’isola sul fronte della lotta al virus. La zona verde è la cartolina di una Sardegna che, agli occhi del mondo, sta tornando rapidamente alla normalità, in sicurezza, in un quadro epidemiologico favorevole e con una campagna di vaccinazione che prosegue con forza verso gli obiettivi fissati”. Così il governatore Christian Solinas, commenta l’entrata della Sardegna nella zona verde europea. Questo pomeriggio l’Ecdc, l’agenzia dell’Unione europea per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha infatti aggiornato la mappa che attribuisce la classificazione a colori a seconda del quadro epidemiologico definito su un monitoraggio dei dati relativi all’incidenza dei casi e il tasso di positività dei test nell’arco temporale di quattordici giorni. Sardegna, Liguria e Molise, sono attualmente le uniche regioni italiane in zona verde, il grado più basso di rischio, che identifica un’area in cui i dati abbiano evidenziato un numero di casi inferiori ai 25 per 100.000 abitanti e un tasso di positività dei test al di sotto del 4%. Nella nuova geografia europea del virus, dove prevale il colore arancione, il verde compare in buona parte della Finlandia, l’Islanda e alcune regioni della Polonia e della Romania.