Alle 8.30 del 30 Giugno, i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti in Piazza Colonna per recuperare un gattino di pochi mesi rintanato nel vano motore di una autovettura. Gli operatori hanno sollevato la vettura con i cuscini pneumatici riuscendo a smontare ruota e parafango per poi recuperare il felino.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73238