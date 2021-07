Alla scoperta dei prodotti identitari territoriali

Continua, con grande entusiasmo l’impegno dell’Accademia delle Imprese Europea, fiduciosa e sicura della Direzione Regionale Calabria diretta dall’avv. Caterina Rosaci, che promuove e divulga, nell’interesse comune e delle imprese che ne fanno parte, l’importanza dei prodotti identitari, con la complicità di clima, tradizioni, passioni e tanto altro ancora, riescono a far sognare autoctoni e avventori da tutto il mondo. E’ per questo ribadisce l’importanza della valorizzazione del patrimonio agroalimentare, enogastronomico e artigianale del nostro territorio.

In quest’ottica l’Accademia si impegna a rafforzare la sinergia di ciò che si creà e che si ama. Gli eventi avranno luogo durante questo periodo estivo in diverse aree di interesse turistico della provincia Reggina. Oltre all’iniziativa artistico – culturale promossa dall’associazione Across the Universe che si terrà presso la piazza d’Armi, nel cuore del Parco Ecolandia, sono stati pianificati in collaborazione con i patrocini dei Comuni e delle Pro loco di Ardore, Cardeto e Montebello Jonico, eventi volti a informare, promuovere, pubblicizzare e commercializzare i prodotti identitari territoriali che le aziende aderenti all’Accademia esporranno.

Date eventi:

14 luglio ore 18.00, Parco Ecolandia, località Arghilla’ (RC)

25 luglio ore 15.00, Saline Joniche di Montebello Jonico (RC)

07 agosto ore 18.00, lungomare del Comune di Ardore (RC)

20 agosto ore 18.00, Cardeto (RC).

Gli eventi si svolgeranno in concomitanza di altre bellissime iniziative di intrattenimento, manifestazioni e raduni programmati. Sempre forte dei sani principi ispiratori sui quali si fonda , l’ Accademia delle Imprese Europea si pone sempre vicina a sostenere le aziende partner rivolgendo particolare attenzione alla sensibilizzazione di adeguate relazioni per lo sviluppo socio- economico e culturale del territorio.

Accademia delle Imprese Europea Direzione Regionale Calabria