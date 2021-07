(DIRE) Roma, 19 Lug. – Sono 2.072 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 89.089 tamponi per un tasso di positività che sale al 2,3%. I decessi sono 7. Sono invece 162, le persone ricoverate in terapia intensiva. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Vid/ Dire) 17:51 19-07-21