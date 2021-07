Pordenone, auto si ribalta all’alba

Brutto incidente questa notte in viale Treviso a Pordenone. Poco prima delle cinque, di fronte alla Fiera, un’auto ha sbattuto contro un veicolo in sosta e si è poi ribaltata continuando la corsa e fermandosi dopo un centinaio di metri. Il conducente alla guida è uscito autonomamente dall’auto ed è stato preso in cura dal personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area e la vettura. La viabilità è stata temporaneamente interrotta per liberare la strada dai detriti provocati dall’incidente. Presenti anche i Carabinieri per quanto di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73757