Nuoro, incidente stradale nel comune di San Teodoro

Nel pomeriggio del 14 Agosto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola sono intervenuti per un incidente stradale a San Teodoro, in prossimità dell’incrocio per la località “Lu Nuragheddu”. Per cause in corso di accertamento, una vettura ha impattato violentemente contro un autocarro. A riportare le conseguenze più gravi il conducente della citycar, che è stato trasportato all’ospedale di Olbia. Giunta sul posto, la squadra ha prontamente assistito le persone coinvolte stabilizzandole e affidandole alle cure del personale sanitario, arrivato con un’ambulanza. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza i mezzi incidentati.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74314