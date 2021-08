Vicenza. Rapina due camperisti: arrestato dalla Polizia di Stato il responsabile

Classe 87, originario del vicentino, è stato tratto in arresto nel pomeriggio di ieri dagli equipaggi della Sezione Volanti di Vicenza, per il resto di rapina aggravata in concorso. L’uomo, che aveva agganciato due camperisti veneziani proponendo loro di realizzare tatuaggi a prezzi modici, con la complicità di un altro soggetto, poi datosi alla fuga, li ha condotti nell’area verde di Via Adenauer dove, dopo aver fumato del tabacco, minacciandoli con un coltello, li ha rapinati di 120 euro, dei loro zaini, degli occhiali da sole e del tabacco che avevano fumato proprio poco prima in loro compagnia.

Le due vittime, che hanno subito contattato il 113, hanno fornito una descrizione dettagliata e precisa dei due rapinatori e così, dopo una rapida battuta nella zona di Campo Marzio, la Volante ha intercettato un soggetto corrispondente alla segnalazione. Questi, resosi conto dell’arrivo della Volante, ha cercato di sottrarsi al controlla ma inutilmente; è stato infatti subito immobilizzato e tratto in arresto. Durante la fuga si è anche disfatto di due ovuli contenenti cocaina, immediatamente recuperati e repertati dagli Agenti.

Nel corso della perquisizione, inoltre, è stato rinvenuto il contenitore con il tabacco all’interno, sottratto poco prima alle due vittime. Il reo, quindi, è stato tradotto in carcere dove è stato posto a disposizione della autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti volti alla identificazione del secondo responsabile del reato di rapina.