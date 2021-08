Comunali. Roma, Michetti: da Sindaco da solo atti amministrativi

(DIRE) Roma, 28 Agosto – “Bisogna toglierci dalla mente che Roma ha più disastri di altre città. I disastri esistono ovunque, ma tutto è recuperabile. Bisogna mettersi all’opera per lavorare sulle procedure amministrative che consentano alla visione della città di potersi tradurre in quei provvedimenti che la realizzano. Come amministrativista il mio compito sarà tradurre la visione in provvedimento amministrativo. La grande fortuna è che avendo scritto le delibere per gli amministratori e le determine per i funzionari, gli atti non me li dovrà scrivere il capo di gabinetto. Me li scrivo io. E soprattutto penso di saperli leggere”. Così Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, in un’intervista a Roma Today. (Zap/ Dire) 16:18 28-08-21