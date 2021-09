Modena, tamponamento mezzi pesanti in autostrada A1

Nel pomeriggio dell’8 Settembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti al km166 dell’autostrada A1 per il tamponamento avvenuto tra due mezzi pesanti. Nello scontro un autoarticolato si è ribaltato su un lato e dal container si è verificata una fuoriuscita di liquido. La squadra VV.F giunta sul posto ha provveduto a trarre in salvo il conducente, e ad un primo contenimento della fuoriuscita di liquido con materiale assorbente messo a disposizione dalla società Autostrade e ad una raccolta di informazioni per identificare la sostanza trasportata. La sala operativa 115 del comando, ha aiutato la squadra fornendo le indicazioni delle schede di sicurezza che indicavano il liquido come non infiammabile ma con rischio ambientale e di tossicità dei vapori. In supporto è stato anche attivato il nucleo NBCR regionale (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per pianificare l’assistenza al recupero del mezzo poi scortato fino all’esterno della sede autostradale. Gravi disagi alla circolazione autostradale e cittadina, gestiti dalla Polizia Stradale, per l’interruzione della viabilità in carreggiata nord per poter effettuare in sicurezza la rimozione del veicolo incidentato.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74850