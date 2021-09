Aspettativa di vita, Giappone: battuti tutti i record con 86.500 centenari

10:56 – Negli ultimi 50 anni, il Giappone ha registrato un allungamento della vita oltre i 100 anni, battendo tutti i record per il numero di centenari in vita. Secondo un rapporto pubblicato dalle autorità locali in vista della festa del Rispetto per la Terza Età, in Giappone vivono 86.500 centenari. Nel 1963 le persone con più di 100 anni di età erano “solo” 153, ma da allora il Paese ha registrato un continuo aumento di tale numero. Le donne sono l’88,4% dei centenari in vita, per un totale di 76.450 donne, contro “appena” 10.060 uomini. I progressi scientifici giapponesi, hanno portato il Paese ad essere il primo per aspettativa media di vita, che è di 87,74 anni per le donne e 81,64 per gli uomini. Detiene il primato come persona più anziana al mondo, secondo il Guinness World Records, Kane Tanaka con i suoi 118 anni, una donna giapponese residente a Fukuoka nata nel 1903. (cit. ANSA)

