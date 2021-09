Uragano Nicholas, Texas: diramato stato di emergenza, scuole chiuse e voli annullati

11:21 – La costa del Texas degli USA è stata colpita dall’uragano Nicholas, che ha portato con sé forti piogge che potrebbero causare pericolose inondazioni. L’uragano ha raggiunto la terraferma alle 00:30 ora locale, e sono già state segnalate, secondo BBC, “ più di 280.000 interruzioni di corrente in Texas. Il presidente Joe Biden ha dichiarato l’emergenza in Louisiana e ha ordinato l’assistenza federale allo Stato“. I venti hanno raggiunto i 120 km\h e sono previsti oltre 45 cm di pioggia nell’area di Houston, che potrebbero portare a inondazioni potenzialmente letali. Il Governatore della Louisiana, John Bel Edwards, sta avvertendo la popolazione di mettersi al sicuro dalle inondazioni, in quanto i sistemi di drenaggio sono ancora intasati dal passaggio dell’uragano Ida. Greg Abbott, Governatore del Texas, dal canto suo, “ha dichiarato lo stato di emergenza in 17 contee e tre città“. Sono state chiuse anche decine di scuole e sono stati annullati o ritardati centinaia di voli in Texas. (cit. BBC)

SM