Marziale “vicino” ai lavoratori Alitalia del Tito Minniti

I lavoratori Alitalia dell’Aeroporto di Reggio Calabria hanno indetto un sit-in in Piazza Italia dinanzi alla Prefettura, il 29/09/2021 dalle 0re 10.00. L’obiettivo dei manifestanti è quello di porre all’attenzione pubblica il grave problema occupazionale che incombe sull’unità produttiva di Reggio Calabria e la contempo sull’operatività e l’esistenza stessa dello scalo reggino. ” Ci sono modi e modi per esprimere la solidarietà al personale Alitalia e al contempo alla Città Metropolitana penalizzata che con il ridimensionamento quasi chiusura dell’aeroporto Tito Minniti ha dei disagi di notevole entità. Occorre uscire dallo slogan ad effetto, uno dei modi è quello del cittadino comune, che deve essere presente , deve metterci la faccia nella protesta, come io farò, perché è una battaglia di tutti non solo dei dipendenti che hanno il posto di lavoro a rischio dopo magari decenni di fatica all’interno della compagnia. Poi c’è quello della politica, io spero di entrare in Consiglio Regionale, per sostenerli ma mettendo i piedi nel fango e non limitandomi a slogan o a pseudo soluzioni che non portano a nulla”. Questo il commento di Antonio Marziale. candidato con Fratelli d’Italia in questa tornata elettorale , regionale, che domani mattina scenderà in anch’egli in piazza per sostenere le motivazioni dei lavoratori Alitalia dello scalo reggino.