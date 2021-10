Brindisi, turista in shock anafilattico soccorso dai Vigili del Fuoco

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri al largo di lido Risorgimento, sulla costa a nord di Brindisi. Un turista svedese in barca a vela con un gruppo di amici è stato punto da una tracina, conosciuto anche come pesce ragno. L’uomo ha accusato i sintomi di uno shock anafilattico ma fortunatamente i suoi amici hanno immediatamente chiesto aiuto al personale dei Soccorritori acquatici di superficie dei Vigili del Fuoco che erano in zona per un addestramento regionale. I Vigili del Fuoco sono subito accorsi e con la moto d’acqua hanno portato lo sfortunato turista a riva per affidarlo alle cure del personale medico del 118.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75416