Covid. Scende ancora il numero dei ricoverati negli ospedali siciliani

(DIRE) Palermo, 12 Ott. – Continua a scendere il numero dei ricoverati negli ospedali siciliani per il Covid-19. Il report del ministero della Salute e dell’Iss indica al momento 340 pazienti in area medica (cinque in meno rispetto a ieri) e 39 in terapia intensiva (tre meno rispetto a 24 ore fa). I nuovi casi registrati tra ieri e oggi sull’Isola sono 273 su 13.879 tamponi processati (incidenza al 2%), 878 le guarigioni. Dei 12 decessi indicati dal report odierno, solo uno risale alla giornata di ieri e undici alle settimane precedenti. Il numero degli attuali positivi scende di 617 persone rispetto a ieri: ad oggi sono 10.036. (Red/ Dire) 18:31 12-10-21