Giappone. Covid, restrizioni a frontiere causato calo ingressi del 99,2% a Settembre

(DIRE) Tokyo, 21 Ott. – Secondo i dati diffusi in giornata dalla Agenzia del Turismo giapponese, il numero stimato di visitatori stranieri in Giappone a settembre è diminuito del 99,2% rispetto allo stesso mese dell’anno pre-pandemia del 2019, scendendo a soli 17.700 ingressi, a causa principalmente delle restrizioni imposte dalle autorità per contenere la diffusione del virus. Rispetto al 2020, primo anno di pandemia, il numero è aumentato del 29,3%. Nonostante il settore del turismo resti tra i più colpiti dalla crisi, iniziano a intravedersi i primi segnali di ripresa, grazie alla campagna vaccinale in corso nel paese e all’estero. Per paese, il maggior numero di visitatori stranieri a settembre è arrivato dalla Cina (4.000 ingressi), seguita da Corea del Sud (2.200) e Stati Uniti (1.700). (Jief/Dire) 12:33 21-10-21