Palermo. Falso allarme bomba al Liceo scientifico Galileo Galilei

(DIRE) Palermo, 29 ott. – Allarme bomba nella sede centrale del liceo Scientifico ‘Galileo Galilei’ di Palermo, in via Danimarca. L’allarme è scattato questa mattina, poco prima dell’orario di ingresso degli studenti nell’istituto, sembrerebbe con una telefonata anonima. Sul posto sono arrivati gli artificieri e le unità cinofile della polizia che stanno passando al setaccio la scuola.

L’istituto è stato evacuato: alunni, docenti e personale scolastico sono tutti fuori in attesa che terminino le operazioni di bonifica. (Sac/Dire) 10:02 29-10-21