UK, Norfolk: nati primi cuccioli di foca grigia della stagione, curiosi devono mantenere distanza di sicurezza

19:56 – In una fiorente colonia di Horsey sulla costa del Norfolk, sono nati i primi cuccioli di foca grigia, una grossa specie della famiglia dei Focidi. L’evento segna l’inizio della stagione delle nascite nella zona, la quale ha registrato un aumento del 10% dei nascituri ogni anno, tanto che Norfolk ha accolto circa 2.500 esemplari di giovani foche grigie. I volontari e gli enti benefici hanno provveduto a delimitare le aeree per evitare l’intromissione dei curiosi, che porterebbe all’abbandono del cucciolo da parte della madre. La stagione quest’anno è iniziata in ritardo e molto lentamente, tuttavia le autorità locali prevedono un aumento esponenziale delle nascite entro metà Novembre. La gravidanza delle foche è particolarmente delicata, infatti se disturbate, le femmine potrebbero perdere spontaneamente il cucciolo non ancora nato. Le autorità locali sperano nel buon senso delle persone, che mantengano le distanze di sicurezza dalle aree delimitate e osservino le foche da lontano, nei luoghi predisposti allo scopo, senza avvicinarsi agli animali. (cit. BBC)

SM