Turismo. Garavaglia a Skipass Modena: pronti per sciare in sicurezza

Montagna vale 10 mld, chiusura dello scorso anno davvero enorme

(DIRE) Modena, 30 Ott. – “Andiamo tutti a sciare in sicurezza”. Il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, apre idealmente la stagione sciistica che prenderà avvio sulle montagne italiane nel giro di qualche settimana dopo 20 mesi di stop imposti dalla pandemia. “Fortunatamente adesso si riparte, sta a noi ripartire in serenità”, ammonisce il ministro, ospite oggi di Skipass Modena, il salone espositivo dedicato al mondo degli sport invernali. “Come in tutte le cose, ci rendiamo conto della loro importanza quando si chiude. L’anno scorso abbiamo chiuso la montagna e ci siamo resi conto del danno enorme per tutto il sistema paese. Quello, però, è il passato: ora andiamo tutti a sciare in sicurezza”, è l’invito di Garavaglia, che ha partecipato ad un evento organizzato dalla Fisi. “Il sistema montagna vale circa 10 miliardi di euro di Pil, se consideriamo tutta la filiera. Chiudi la montagna, perdi 10 miliardi di Pil, è una cosa enorme”, evidenzia il ministro, garantendo “investimenti in sostenibilità e promozione” per far conoscere i comprensori italiani. “Da qui in poi la strada è in discesa”, assicura.

(Vor/ Dire) 16:08 30-10-21