Covid. Meloni: Su ipotesi proroga stato emergenza Speranza getta maschera

(DIRE) Roma, 31 Ott. – “Il ministro della Salute Roberto Speranza getta via la maschera e paventa l’ipotesi di una nuova proroga dello stato di emergenza. Il “governo dei migliori” ci aveva garantito che con il Green pass gli italiani avrebbero riacquistato la libertà. Noi di Fratelli D’Italia, che abbiamo sempre sostenuto l’inefficacia del pass vaccinale per contrastare il contagio, siamo stati etichettati come “no vax”. Oggi Speranza ci fa saper che i se contagi continuano a salire, nonostante il Green pass, sarà prorogato lo stato di emergenza. Caro Speranza non sarebbe più onesto ammettere gli errori?”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. (Com/Tar/ Dire) 17:35 31-10-21