Covid-19. Epidemia alla quarta ondata in Europa

L’Europa è al centro di una quarta ondata della pandemia da covid-19, in base a quanto ha reso noto OMS. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è infatti molto preoccupata per questa nuova fase epidemiologica che nel vecchio continente ha già messo in ginocchio la Bulgaria, in cui si valuterebbe anche la possibilità di mandare i malati all’estero tanto il sistema sanitario è al collasso. Ma anche la Romania è messa male, così come la Russia e diversi limitrofi. La differenza al momento pare la stia facendo il tasso di vaccinazione che in questi paesi è molto basso. A fare preoccupare è anche la Germania in cui i contagi stanno aumentando e così anche l’occupazione delle Terapie intensive che sono però ancora sotto la sogli di stress per il sistema sanitario ma la situazione è guardata con attenzione dal governo di Berlino che medita un Green Pass all’italiana. In Italia, Sileri rassicura, che non si sta lavorando all’obbligatorietà del vaccino ne sull’estensione del vaccino all’età pediatrica ma si continua con la persuasione verso le categorie fragili e gli operatori sanitari affinchè si facciano la terza dose. In Gran Bretagna è stata approvato l’utilizzo della pillola anti Covid.

