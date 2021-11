Governo. Toti: Draghi più a lungo possibile, nessuno come lui

(DIRE) Genova, 9 Nov. – “C’è bisogno di un’ampia maggioranza e non so quanti altri esponenti politici in questo momento sarebbero in grado di garantirla”, oltre a Draghi. “Lo terrei a Palazzo Chigi il più possibile. In questo momento, credo che nessun altro possa spronare la politica come lui: non penso tanto al Recovery inteso come investimenti, quanto alle riforme che sono indispensabili alla sua applicazione”. Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, a “24 Mattino” su Radio 24. “Fino al 2023, Draghi ha molto da fare a Palazzo Chigi- ribadisce il governatore- al Quirinale ci sono molte persone che possono ambire, io spero che ci sia una maggioranza larga. La si è trovata attorno al presidente del Consiglio che è un giocatore, spero che la si trovi anche intorno all’arbitro del sistema”. (Sid/ Dire) 10:23 09-11-21