Bachi da seta, cibo innovativo per gatti di Taiwan

Leccandosi imperiosamente le labbra, un gatto soriano ingoia fino all’ultima briciola del suo cibo che è rimasta tra i suoi baffi ricci. Non sembra disgustare l’ingrediente insolito della sua cena: la crisalide del baco da seta. I 15 felini residenti al Mao Thai Thai Cat Cafe di Taiwan fanno parte del corpo volontario di assaggiatori che testano un nuovo cibo per animali sviluppato da esperti di bachi da seta. Oltre a sfruttare quello che prima era solo un supplemento alla produzione della seta, gli scienziati affermano che questo alimento elimina i batteri intestinali dannosi e, di conseguenza, riduce l’odore associato agli animali. “Hanno più energia e meno feci puzzolenti, che è più di quanto mi aspettassi”, dice la proprietaria del caffè, Rosa Su. Il cibo ha sapori comuni ad animali come tonno, manzo o pesce, ma il suo principale componente proteico di questo paté rosato è questo insetto. Il team di ricerca assicura che anche i sentimenti del resto dei proprietari coinvolti nel test siano stati positivi. Nella stazione di ricerca agricola di Miaoli, l’istituzione con oltre un secolo di storia in cui questo alimento è stato creato, centinaia di bachi da seta si contorcono nei vassoi mentre mangiano foglie di gelso. La struttura ospita 136 diversi tipi di lombrichi provenienti da tutto il mondo. La crisalide è lo stadio intermedio del suo ciclo vitale, in piena metamorfosi da larva ad adulto. “Quando vediamo i bachi da seta, pensiamo ai tessuti di seta”, dice il ricercatore Liao Chiu-hsun ai media mentre taglia la parte superiore di un bozzolo per estrarre una larva marrone. “Ma questi insetti altamente addomesticati hanno molto di più da offrire”, aggiunge. Le larve sono ricche di proteine, grassi e minerali, ma il team di Miaoli ha anche sviluppato una tecnica per aumentare il loro contenuto di proteine ​​immunitarie che uccidono i batteri nocivi. Sottolineare i vermi e far credere loro di essere in pericolo moltiplica la produzione di queste proteine ​​nel bozzolo, che viene poi trasformato in cibo per gatti. Questo uso innovativo di quello che una volta era un prodotto di scarto potrebbe offrire un nuovo futuro agli ultimi allevatori di bachi da seta di Taiwan. Hsu Wei-chun, un allevatore di terza generazione di 30 anni, afferma che non era più redditizio coltivare questi insetti solo per i tessuti. Le foglie di gelso sono già utilizzate per fare il tè, ad esempio. E i bozzoli possono avere scopi cosmetici. “La nostra competitività deriva dalla capacità di utilizzare tutto”, spiega Hsu. “Utilizziamo ogni cosa per ridurre i costi”, aggiunge. Il mercato del cibo per animali di Taiwan presenta un’opportunità redditizia in quanto la proprietà di animali è in forte espansione e il giro d’affari intorno ad esso è stimato a oltre 1 miliardo di dollari. Una lattina di cibo per gatti per bachi da seta viene venduta per 68 nuovi dollari thailandesi (2,43 dollari), poco più del prezzo di una lattina convenzionale. “Anche se è un po’ più costoso… penso che il livello di accettazione del cibo in scatola sostenibile sia piuttosto alto a Taiwan”, afferma Lee Wei-ting, capo del dipartimento di Creatività culturale e marketing digitale presso la National United University. I negozi di animali in Corea del Sud, Giappone, Thailandia e Stati Uniti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno già mostrato interesse per il prodotto. L’amministratore delegato dell’azienda che ha iniziato a produrre in serie questo nuovo alimento un mese fa afferma che la risposta è stata travolgente. “Ho la sensazione che i proprietari di animali domestici di oggi siano più concentrati sugli ingredienti”, afferma Eva Liu.”All’inizio abbiamo utilizzato il microfinanziamento come prevendita. Il primo giorno, in 24 ore, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo preliminare”.

