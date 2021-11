Covid. Draghi: Proroga stato emergenza? Interessa struttura, non emergenza

(DIRE) Roma, 24 Nov. – Il governo valuterà a fine anno se prorogare lo stato di emergenza. Valutera’ anche il mantenimento della struttura sanitaria e logistica anti-Covid a prescindere dallo stato di emergenza. Lo mette in chiaro il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Sullo stato di emergenza non mi azzardo a dire che abbiamo deciso niente un mese prima della scadenza, altrimenti il professor Cassese mi sgrida”, scherza Draghi. E aggiunge: “Valuteremo la situazione man mano che arriviamo a fine anno. Ma la domanda e’ se a noi interessa prolungare l’emergenza o avere a disposizione tutta la struttura di mobilitazione che ci ha permesso di affrontare l’epidemia. La strada di buon senso e’ di chiedersi se e’ possibile mantenere questa struttura senza necessariamente promulgare un altro stato di emergenza. Non lo so se e’ possibile, lo vedremo”. (Rai/ Dire) 19:21 24-11-21