Giustizia, Versace: “Mezzogiorno davanti a sfide epocali, occorre colmare il gap con il resto del Paese”

Il Vicesindaco metropolitano ha preso parte ai lavori del convegno “A Sud della Giustizia”, organizzato dal Consiglio nazionale forense con il contributo dell’Ordine degli avvocati del distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria

“Il rapporto Svimez di qualche settimana fa conferma purtroppo ancora una volta il forte ritardo che si registra nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese sul fronte giustizia. Uno scenario che viaggia di fatto a due velocità e che vede ancora i nostri territori fortemente penalizzati a causa di un gap che incide in modo molto netto ed evidente non solo nel sistema dei servizi che vengono resi al cittadino in questo delicato e fondamentale settore della vita pubblica, ma anche per ciò che riguarda i processi di sviluppo e di crescita sociale ed economica delle comunità”. E’ quanto affermato dal Vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, intervenendo in apertura dei lavori del convegno “A Sud della Giustizia”, organizzato dal Consiglio nazionale forense con il contributo dell’Ordine degli avvocati del distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria nell’aula “Quistelli” dell’Università Mediterranea. “Si tratta di un problema di stringente attualità – ha poi aggiunto il rappresentante di Palazzo “Corrado Alvaro” – che deve occupare un posto centrale nell’agenda politica nazionale, specie in un momento storico come quello che stiamo vivendo in cui proprio i territori del Mezzogiorno si trovano di fronte a sfide epocali e irripetibili come quella delle risorse e dei programmi di sviluppo e ripartenza che fanno capo al Pnrr. Sfide cruciali che richiedono, necessariamente, l’apporto di un sistema giustizia efficiente, capace cioè di garantire tempi di risposta adeguati perché, proprio come tutti i principali indicatori e osservatori socio economici rilevano ormai da tempo, le opportunità che un territorio ha di valorizzare risorse e investimenti, dipendono anche da una giustizia capace di assicurare certezza del diritto e nel contempo una definizione dei contenziosi in tempi ragionevoli”.