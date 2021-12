Taurianova (RC): le volanti scortano d’urgenza in ospedale una donna in gravi condizione di salute

Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di P.S. di Taurianova è intervenuto presso l’abitazione di un’anziana donna colta da malore, evitando conseguenze irrimediabili per la sua salute.

La Sala Operativa del Commissariato è stata allertata dalla nipote della donna che, preoccupata per le gravi condizioni di salute della zia, dopo aver contattato il 118, ha chiesto aiuto anche alla Polizia di Stato.

Sul posto sono immediatamente giunte due Volanti che, costatata la criticità della situazione, hanno preso in braccio la donna adagiandola all’interno dell’autovettura del genero.

Successivamente, i due equipaggi intervenuti, una volta azionati i dispositivi di segnalazione, hanno scortato la donna presso l’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena ove le veniva diagnosticata una grave forma di “ischemia cerebrale”. La donna è attualmente ricoverata ma non risulta in pericolo di vita.

Comunicato Stampa – Questura di Reggio Calabria