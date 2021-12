Migranti. Barcone si capovolge al largo Lampedusa, muore una donna

(DIRE) Palermo, 17 Dic. – Sei sbarchi nelle ultime 24 ore a Lampedusa, per un totale di quasi 500 persone trasferite all’interno dell’hotspot. E questa notte, nel corso di un soccorso in mare al largo dell’isola, una imbarcazione a bordo della quale erano i migranti si è capovolta: 26 persone sono state recuperate, 25 sono salve una è morta dopo i diversi tentativi di rianimazione da parte del personale di soccorso. A darne notizia è il Comune di Lampedusa. La vittima era una donna che si era messa in viaggio con il proprio figlio di circa 14 anni. “Ancora oggi si continua a morire nel Mediterraneo – dice il sindaco, Totò Martello -. Una ennesima morte che si poteva e si doveva evitare e che invece sarà un altro numero che si somma ad un lungo elenco, nel silenzio dell’Europa e dell’Italia. Un silenzio che sembra essere rotto solo da Papa Francesco, che continua a chiedere al mondo di uscire da questa atroce indifferenza”. (Com/Sac/Dire) 09:36 17-12-21