Covid. Bollettino: 16.213 i nuovi positivi,137 i decessi

(DIRE) Roma, 20 Dic. – Sono 16.213 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 24.259) e 137 i decessi (ieri 97), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 5.405.360, mentre da febbraio 2020 le vittime sono 135.778. Sono in tutto 4.899.879 le persone guarite o dimesse, mentre quelle attualmente positive sono in tutto 369.703, pari a +7.428 rispetto a ieri (+14.803 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi processati sono stati 337.222, ovvero 229.078 in meno rispetto ai 566.300 di ieri, mentre il tasso di positività, ieri al 4,3%, oggi sale al 4,8%. Sul fronte del sistema sanitario, il totale dei pazienti in terapia intensiva è pari a 987, 21 in più rispetto a ieri, mentre si registrano 73 ingressi giornalieri. Sono invece 8.101, ovvero 375 in più rispetto alla giornata di ieri, le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari. (Fde/Dire) 17:49 20-12-21