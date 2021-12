Manovra. Lega: Sbloccati fondi per nuova pista Cortina

(DIRE) Roma, 22 Dic. – “Grazie all’impegno della Lega, con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio, si sbloccano 20 milioni di euro per il rifacimento della pista da bob di Cortina, che rappresenta il simbolo dei prossimi Giochi Olimpici del 2026. Il futuro della stessa Olimpiade è dunque più sereno, avendo la certezza che le nobili discipline del bob e dello slittino, avranno una casa sostenibile, moderna e che sarà vanto del Veneto in tutto il mondo. Ora, come la Lega è abituata a fare, forza con il lavoro sul territorio, affinché i fondi siano collocati adeguatamente e nei tempi necessari, senza il freno di lungaggini o inutili burocrazie: la Lega con i fatti si conferma elemento fondamentale per il buongoverno del Paese”. Così in una nota i senatori veneti della Lega. (Vid/ Dire) 11:55 22-12-21