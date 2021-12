Roma, Furti: allacci abusivi di energia elettrica, 2 arresti

Comando Provinciale di Roma – Roma , 22/12/2021 12:32

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri del Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 47enne e un 56enne straniero, per furto aggravato in concorso di energia elettrica.

I militari con l’ausilio del personale specializzato della società di erogazione dell’energia elettrica, a seguito della denuncia sporta da una 57enne romana, che aveva notato delle anomalie sugli importi delle bollette del suo contratto di energia elettrica, hanno accertato che i due arrestati, residenti in un condominio nei pressi di via Marconi, si erano allacciati abusivamente da circa un anno al contatore della donna, posizionato in un vano sottoscala dello stabile. I due indagati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

comunicato stampa – fonte: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/furti-allacci-abusivi-di-energia-elettrica-due-arresti