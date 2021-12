Lotta alla mafia, a Bruna Siviglia il prestigioso Premio nazionale Valarioti Impastato

di Sonia Polimeni – Ospite in redazione a il Metropolitano Bruna Siviglia, Presidente e fondatrice di Biesse, Associazione Culturale che ha come fine il bene sociale. Interviene a favore delle fasce più bisognose attraverso la realizzazione di numerosi progetti e iniziative, lottando attivamente anche contro le mafie e a favore della legalità. Per questi ed altri motivi, Bruna Siviglia, ha recentemente ricevuto il premio Valarioti Impastato, un riconoscimento nazionale che viene dato alle personalità di spicco che si sono contraddistinte nella lotta alla mafia. Biesse non opera solo sul nostro territorio, ma anche a livello nazionale, numerosi sono infatti gli appuntamenti in cui l’associazione sarà impegnata nei prossimi giorni con un altro importante progetto che sta riscuotendo un grandissimo successo, e che è presentato nelle scuole, “Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere” con il noto giudice Di Bella. Inoltre durante la nostra intervista, la Presidente ha svelato un’iniziativa molto importante che verrà presentata nel mese di Gennaio che avrà come protagonisti gli uomini della scorta, che ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita per la Bandiera, per un ideale… per saperne di più segui la mia intervista …

