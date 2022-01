Viabilità. Domani sera chiusure per 7 ore carreggiata Ponte Corleone a Palermo

(DIRE) Palermo, 2 Gen. – Nuova chiusura per il Ponte Corleone lungo la circonvallazione di Palermo. Il ponte, come informano dal Comune, resterà chiuso dalle 22 di Lunedì 3 Gennaio alle 5 del 4 Gennaio, per quanto riguarda la carreggiata in direzione Trapani. Le sette ore di chiusura consentiranno alla ditta ‘Icaro progetti’ di eseguire le prove dinamiche sulla carreggiata in direzione, come concordato con i tecnici di Anas e con il commissario Matteo Castiglioni nella riunione dello scorso 22 Dicembre. (Red/ Dire) 16:29 02-01-22