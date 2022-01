Torneo Wevza Under 17 femminile: le azzurrine concedono il bis, 3-0 alla Germania

Le azzurrine guidate da Michele Fanni conquistano il secondo successo in due partite nel Torneo Wevza Under 17 femminile in corso di svolgimento in Belgio, manifestazione che mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 9 al 17 luglio 2022 in Repubblica Ceca.

L’Italia, a Herentals, ha superato brillantemente la Germania con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-23, 25-22).

Nel primo parziale l’Italia è partita subito forte trovando un fondamentale allungo (11-4). Nel finale, poi, le azzurrine hanno gestito al meglio il vantaggio, fermando sul nascere i tentativi di rimonta delle avversarie tedesche (25-20).

In avvio di secondo set le ragazze di Fanni hanno guadagnato subito un buon vantaggio (8-2). La Germania ha provato a farsi sotto (10-8), ma le azzurrine sono tornate a spingere (17-13), senza concedere più l’opportunità alle teutoniche di recupero (25-23).

Nel terzo set le due formazioni sono rimaste a contatto sino al 9-7, momento in cui Esposito e compagne hanno cambiato marcia e la Germania è scivolata indietro (16-11). Nel finale è bastata una buona gestione per chiudere il match e portare a casa la seconda vittoria (25-22).

Nella terza giornata del girone, in programma domani 7 gennaio, l’Italia scenderà in campo alle ore 14 contro l’Olanda. Tutte le gare del Torneo Wevza in Belgio sono visibili in diretta streaming sul canale Youtube Volley Vlaanderen (QUI).

IL TABELLINO

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-20, 25-23, 25-22)

Italia: Esposito 15, Monaco 6, Adigwe 17, Amoruso 11, Manfredini 9, Alloui 1, Baratella (L). Mescoli, Marchesini. N.e. Spaziano, Vichetto, Del Freo. All. Fanni

Germania: Stroh 3, Rakow 9, Rosemann 2, Grozer 10, Bruns, Neukirchen 6, Rederer (L). Schaefer, Ziegenbalg, Rieger, Loker 1. N.e. Brandstrup. All. Hartamann

Durata: 25’, 26’, 25’

Italia: a 8, bs 17, mv 2, et 34

Germania: a 7, bs 5, mv 6, et 16

Calendario e risultati:

Herentals (Belgio)

05/01: Olanda-Portogallo 3-0 (25-23, 25-19, 25-16); Spagna-Italia 2-3 (25-21, 25-17, 24-26, 26-28, 15-5); Germania-Belgio 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)

06/01: Spagna-Olanda 0-3 (19-25, 16-25, 18-25); Italia-Germania (25-20, 25-23,25-22); Portogallo-Belgio (ore 19.30)

07/01: Olanda-Italia (ore 14); Portogallo-Germania (ore 16.30); Belgio-Spagna (ore 19.30)

08/01: Italia-Portogallo (ore 14); Germania-Spagna (ore 16.30); Olanda-Belgio (ore 19.30)

09/01: Portogallo-Spagna (ore 14); Olanda-Germania (ore 16.30); Belgio-Italia (ore 19.30)

Classifica: Olanda 6, Italia 5, Germania 3, Spagna 1, Belgio 0, Portogallo 0

