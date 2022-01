Kazakistan. Secondo fonti presidenziali, l’ordine è stato ristabilito

Il Kazakistan non sarebbe più nel caos a causa della ribellione dei giorni scorsi a dirlo fonti vicine al Presidente Tokaev. Certo la situazione non è ancora rientrata del tutto e ci vorrà del tempo perchè si torni alla normalità ma il grosso della ribellione è stato represso.

Migliaia di feriti, decine di morti (secondo fonti governative locali sono stati uccisi 26 rivoltosi armati) e 3000 persone agli arresti questo il bollettino dei giorni di rivolta in Kazakistan in cui sono intervenute anche le forze militari russe. La gente si era mobilitata in Kazakistan, soprattutto nella Capitale (Nur Sultan) Astana a causa dell’aumento del prezzo del gas.

HTTH