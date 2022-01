Sassoli e fake news, Unarma: sciacalli senza pietas

“Condanniamo in modo tassativo le offese rivolte dai No-Vax a David Sassoli sui social network: strumentalizzare la morte è, in ogni caso, un’azione vile, misera e umanamente ignobile. A maggior ragione se si tratta di una personalità mite, qualificata, corretta e appassionata quale era il Presidente del Parlamento europeo”, è quanto dichiara in una nota Antonio Nicolosi, Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri Unarma. “Nei messaggi su alcuni profili Twitter -sottolinea Nicolosi- veniva messa in relazione la morte dell’ex giornalista con il vaccino Covid, senza ragioni, conoscenza dei fatti né tanto meno prove a sostegno. A dimostrazione che (ma è una vecchia storia) la bestia, che abita l’umanità di qualsiasi epoca e colore, di tanto in tanto balla e gode per la morte di chi è considerato nemico. Eppure David Sassoli, uomo vicino alle istituzioni e in particolare all’Arma dei Carabinieri che continuerà sempre a ricordarlo con grande affetto, prendendosi la responsabilità che tocca alle autorità elette dal popolo, mitemente aveva solo invitato i cittadini europei a prendersi cura di sé e dei più deboli vaccinandosi. Sarà forse la mitezza la sua terribile colpa che ha stimolato le dentature dei caimani?”. E conclude “siamo vicini e sosteniamo le indagini in corso da parte dei colleghi del Comando Provinciale di Roma e della Polizia Postale su diversi profili Twitter perché agli sciacalli e alla loro totale mancanza di pietas nei confronti di un defunto sia riservato il giusto trattamento”.

Comunicato Stampa