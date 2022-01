Eruzione Tonga, Perù: petrolio danneggia 18.000 chilometri quadrati di spiaggia e mare

12:06 – L’eruzione vulcanica di Tonga, come descritto in precedenza, ha causato gravi danni, tra cui un’improvvisa fuoriuscita di petrolio da una raffineria in Perù. Le autorità locali hanno affermato che tale evento è un “disastro ecologico” e hanno tempestivamente chiuso l’accesso a tre spiagge, le quali sono state ampiamente danneggiate dal petrolio. Il petrolio ha ucciso molti animali e pesci rari, danneggiando anche le famiglie di pescatori. Secondo le autorità, sono stati danneggiati circa 18.000 chilometri quadrati, ma delle squadre di soccorso stanno lavorando per tentare di salvare gli animali e il loro habitat dal petrolio. (cit. BBC) [Foto di Repertorio]