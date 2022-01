Quirinale. Salvini: tocca a Centrodestra, io lavoro a una o più proposte

Che possano essere condivise e assolutamente di alto livello e profilo

(DIRE) Roma, 21 Gen. – “Sono giornate non tese” e per il Quirinale “il Centrodestra ha onere e l’onore, io a questo sto lavorando, di fare una proposta o anche più proposte, che possano essere condivise”. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo dice in una telefonata a Radio Libertà, cioè Radio Padania con il nuovo nome. Si tratta di “una o più proposte assolutamente di alto livello e alto profilo- garantisce Salvini- senza che nessuno si possa permettere di mettere veti”. Ora, prosegue il segretario della Lega, “c’è Draghi presidente del Consiglio, vediamo di scegliere insieme partendo culturalmente da quello che cittadini hanno deciso fosse forza maggioranza, dal centrodestra”. Proposte alle quali non si possano opporre veti, perché “è curioso che quando la sinistra ha i numeri proponga e imponga il suo nome, quando arriva dal centrodestra invece è divisivo, esclusivo”, lamenta alvini, per cui “lavoriamo per soluzione efficace”. (Ran/Dire) 13:16 21-01-22